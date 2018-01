Antonio Patuelli riceve la medaglia "Città di Cento"

Si è svolto venerdì pomeriggio, nel salone di rappresentanza della Cassa di Risparmio di Cento, l'incontro “Il futuro delle banche in Italia e in Europa: la lezione di Raffaele Mattioli”. Nel corso del convegno è stata conferita al presidente dell’Abi e del gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna, Antonio Patuelli, la medaglia Città di Cento, la massima onorificenza cittadina. Un alto riconoscimento per la sua storia e figura professionale.