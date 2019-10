Autorità Portuale, fumata bianca per il segretario generale: è l'ingegner Cristina Bianchi

Il commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale, Paolo Ferrecchi, ha proposto al Comitato di Gestione la nomina dell’ingegner Cristina Bianchi come segretario generale facente funzioni della stessa Autorità. Il Comitato di Gestione ha accolto la proposta positivamente e da mercoledì l’ingegner Bianchi ricoprirà il ruolo sino al ripristino del segretario generale Paolo Ferrandino.

Bianchi, esperta di comprovata esperienza e qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla legge 84/1994 nonché in materia tecnico-amministrativa, già membro del Comitato di Gestione del Porto di Ravenna in rappresentanza della Regione Emilia Romagna, è dunque nelle condizioni di poter garantire quotidianamente la propria presenza in via Antico Squero, al fine di contribuire ad assicurare la piena e continuativa operatività dell’ente.

Nella foto Cristina Bianchi