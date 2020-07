Banche, Antonio Patuelli rieletto presidente dell'Abi

Antonio Patuelli è stato rieletto presidente dell'Abi e srà per la quarta volta a capo dell'Associazione che rappresenta le banche italiane. L'Assemblea dell'associazione ha infatti eletto il nuovo Consiglio che si è immediatamente riunito e, come proposto unanimemente dal Comitato Esecutivo uscente, ha rieletto Patuelli per acclamazione. Quest'anno l'assemblea si è svolta solo in forma privata senza la parte pubblica dove intervenivano, per tradizione, il ministro dell'economia e finanze e il governatore della Banca d'Italia. "Un ruolo di grande spessore, prezioso ed essenziale per il sostegno alle imprese che la Camera di commercio rappresenta, soprattutto in questo periodo particolarmente difficile e delicato per l’economia e il sistema imprenditoriale, che il presidente Patuelli ha saputo svolgere con grande senso di responsabilità, coerenza e competenza - sono le parole del presidente della Camera di Commercio, Giorgio Guberti -. A lui dobbiamo un più generale riconoscimento per l’impegno che lo vede sempre grande protagonista nella vita pubblica, oltre che per l’importante incarico istituzionale in seno all’ABI, anche come intellettuale, giornalista e storico di grande livello".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.