"Baristi in pista": premiati i migliori cocktail dei locali ravennati

Si è conclusa la prima serata 2019 "Mama's Scimmia" dedicata agli imprenditori del territorio, con la premiazione dei partecipanti al concorso "Baristi in pista". Per l’occasione Confcommercio Ascom Faenza ha offerto nel corso della serata, per gli ospiti del locale, buoni voucher del valore di 30 euro ciascuno, utilizzabili per la compilazione della propria dichiarazione dei redditi e per le attività presenti classificate al primo, secondo e terzo posto, in occasione della competizione serale, una partecipazione gratuita e o scontata a percorsi formativi ideati per supportare il business imprenditoriale. Durante la competizione è stata dimostrata alta professionalità e per la giuria non è stato facile decidere i vincitori.

Per il Miglior cocktail primo classificato il Cafè del Viale con il cocktail "Femmena", secondo classificato il Costa Cafè di Ravenna con il cocktail "Per sempre" e terzo classificato il Cafè del Mar di Marina di Ravenna con il cocktail “Monte Fuji”. Miglior tifoseria e simpatia, invece, al bar Alba di Conselice.