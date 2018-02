Confcommercio Ascom ricorda il Presidente Antonio Batani: "Un uomo lungimirante"

Confcommercio Ascom Cervia ricorda Antonio Batani a un anno dalla intitolazione della sala convegni nella sede in via G. di Vittorio 26.

"Batani ha lasciato un grande vuoto nella comunità cervese, dei professionisti del settore alberghiero e dei cittadini - spiega il direttore Confcommercio Ascom Cervia Cesare Brusi - Un uomo lungimirante che è stato capace di rivoluzionare il turismo: dapprima con i suoi hotel di Cervia, Milano Marittima, Rimini e Cesenatico, poi guidando gli altri albergatori nell’ottica della collaborazione per migliorare la qualità delle strutture ricettive. Uno sguardo rivolto non solo a Cervia ma a tutta la Romagna, come luogo di villeggiatura e di benessere. Oltre alla grande amicizia che ci ha legati, Antonio Batani è stato un grande Presidente per la nostra associazione. La sua mancanza continuiamo a sentirla quotidianamente, ma ci ha lasciato molti insegnamenti che cerchiamo di portare avanti. Per noi resterà sempre un punto di riferimento nelle scelte e nelle nostre attività".