Confcommercio Ascom si presenta alla Fiera Biennale di Lugo

Da sabato 8 a domenica 16 settembre prossimi si terrà a Lugo la 27esima edizione della Fiera Biennale. In questa occasione Confcommercio presenterà una sintesi dell'attività di promozione e valorizzazione delle attività e delle categorie associate e le ultime novità in materia di servizi offerti.

Il tradizionale spazio espositivo occupato nella Fiera, all’interno degli stand 15, 16, 17, e 18, ingresso di Largo della Repubblica loggiato Pavaglione lato est, si presenterà in maniera dinamica, con una grafica e una disposizione che evidenzieranno di volta in volta le iniziative e gli argomenti trattati. Tema di quest’anno sarà “Confcommercio Ascom: fare squadra per vincere le sfide!”. Particolare attenzione sarà volta al supporto alle imprese per una efficace gestione dei costi energetici e di connettività, per lo sviluppo della presenza sul territorio e nello spazio virtuale di internet ed alla consulenza in tema di finanziamenti e welfare aziendale. Obiettivo è dare massimo risalto all’articolata offerta di servizi, sia tradizionali sia ad elevata specializzazione, che il sistema Confcommercio Imprese per l’Italia Ascom Lugo costantemente implementa per mettere quotidianamente a disposizione attraverso personale di alta professionalità, una consulenza a 360 gradi ad imprenditori non solo del settore terziario - commercio, turismo e servizi – ma anche della piccola e media impresa in generale e del mondo delle professioni.

E’ a questo mondo di associati, attuali e potenziali, che sarà rivolta l’attenzione del personale Confcommercio e dei partner presenti in Fiera, per rispondere a curiosità e domande, fino a svolgere una attività di primo orientamento alla fruizione dei servizi del sistema Confcommercio. Nell’occasione verranno anche divulgate le ultime iniziative, fra cui il catalogo completo dell’offerta formativa, l’inaugurazione del Temporary Shop del maglificio Capelli Gilberto nello spazio Temporary Confcommercio nel Pavaglione durante la fiera e sarà chiesto, a chi vorrà, di compilare un questionario multimediale, per rendere i servizi, le azioni e proposte di Confcommercio Ascom sempre più in sintonia con le esigenze contemporanee.