Conoscere tutti i segreti del vino: al via il corso per sommelier

Ais Romagna (Associazione Italiana Sommelier Romagna), in collaborazione con Confcommercio Ascom Cervia, organizza il corso di primo livello per sommelier nel periodo ottobre-dicembre 2018. Il corso ha una durata complessiva di 40 ore e viene effettuato in orario serale dalle ore 20,30 alle ore 23,00.

La prima lezione, durante la quale sarà presentato il programma del corso, è fissata per giovedì 20 settembre 2018 lle ore 20,30 presso la sede Confcommercio Ascom Cervia in via G. di Vittorio 26. I contenuti riguardano le principali tematiche del mondo del vino, dalla viticoltura all'enologia e alla produzione del vino, dalle tecniche di degustazione ai diversi tipi di vini, birre, distillati e liquori. Viene posta in evidenza la figura del sommelier e le sue funzioni all'interno del settore vitivinicolo ed enogastronomico, documentate anche attraverso la visita di una giornata ad un'importante azienda vitivinicola del territorio.

I corsi di qualificazione professionale per Sommelier sono aperti a tutti, previa iscrizione all’Ais col versamento di una quota associativa. Il corso prevede una quota di iscrizione che comprende il percorso formativo, la valigetta con 4 calici, i libri di testo (Il Mondo del Sommelier e La Degustazione ) il quaderno di degustazione, il cavatappi.