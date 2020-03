Coronavirus e imprese, Bonaccini: "Accordo sulla cassa integrazione in deroga"

In Regione si pensa a come fronteggiare la crisi causata dal Coronavirus a migliaia di imprese emiliano-romagnole. "Siamo già nelle condizioni di firmare con tutte le parti sociali l'accordo sulla cassa integrazione in deroga - annuncia il presidente della regione Stefano Bonaccini - per mettere tutti i datori di lavoro nelle condizioni di garantire la continuità di reddito ai propri dipendenti e collaboratori. Insieme all'assessore Colla, contiamo di chiudere sabato l'intesa coi firmatari del Patto per il Lavoro, dopo aver condiviso i termini dell'accordo in questi giorni".