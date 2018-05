"Professione Cameriere”, dalla formazione al lavoro: nuovi diplomati dopo il corso

Un corso formativo per imparare un mestiere – quello di cameriere – molto richiesto, soprattutto in Riviera; l’occasione per ottenere un attestato di qualifica professionale che oggi rappresenta un valore aggiunto nella ricerca del lavoro; un’opportunità concreta di ingresso nel mercato del lavoro per i partecipanti, tutti in cerca di occupazione e di varia nazionalità (Italia, Pakistan, Nigeria, Gambia, Liberia, Marocco, Tunisia, Camerun, ecc.), molti del quali provenienti da Cooperative sociali del ravennate.

Questi i risultati della prima edizione del corso formativo gratuito per disoccupati “Professione Cameriere”, promosso da Iscom E.R. Ravenna (co-finanziato dall’FSE PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna) e realizzato a Cervia tra ottobre 2017 ed aprile 2018, che ha portato i partecipanti ad ottenere il certificato di qualifica professionale. Dopo la frequenza di 180 ore di lezioni in aula, in cui sono stati approfonditi i contenuti e i diversi aspetti dell’accoglienza e dell’assistenza al cliente e del servizio di ristorazione, il corso ha previsto la realizzazione di 120 ore di stage: quattro settimane all’interno di ristoranti, pizzerie, bar, stabilimenti balneari del territorio Cervese e Ravennate per mettere in pratica “sul campo” gli argomenti appresi.

Un’esperienza che per alcuni dei partecipanti si è tradotta in un’opportunità concreta di lavoro: sette dei corsisti sono infatti già stati assunti per la stagione estiva 2018 da parte delle imprese che li avevano accolti in stage. “Siamo molto soddisfatti di questo risultato – dicono gli Organizzatori del corso – che dimostra il valore di questo percorso, non solo per l’obiettivo formativo e la possibilità per i partecipanti di ottenere una qualifica professionale, ma anche per l’importanza sociale di questa iniziativa, che favorisce l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di persone in cerca di occupazione”. Sempre a Cervia si stanno concludendo in questi giorni gli stage del secondo percorso formativo gratuito per “Cameriere di sala”, promosso e organizzato da Iscom E.R. Ravenna, con 12 partecipanti di diverse nazionalità.