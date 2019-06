Dal Canada una 'visita-studio' alle cooperative ravennati

Cooperatori canadesi in visita alle cooperative della provincia di Ravenna. Una delegazione di 20 rappresentanti della cooperativa di credito di Vancity (con sede a Vancouver, nella British Columbia) è stata accolta da due cooperative di lavoro associate a Legacoop Romagna, nell’ambito di un programma di formazione interna sull’identità cooperativa. Il gruppo era condotto da Elvy Del Bianco, direttore del portafoglio cooperative della Vancity Credit Union. Ad accompagnare il comitato c'erano Stefano Patrizi, responsabile del settore agroalimentare di Legacoop Romagna, e Giovanni D’Adda, manager didattico del Master universitario in economia della cooperazione dell'Università di Bologna.

La delegazione canadese ha trascorso in provincia di Ravenna tutta la giornata di martedì. Al mattino la Cooperativa Agricola Braccianti Massari di Conselice ha organizzato una visita in campo ai siti produttivi e culturali. Erano presenti il presidente della cooperativa Gabriele Tonnini e il direttore Giampietro Sabbatani. Al termine il Sindaco di Conselice, Paola Pula, ha portato i saluti istituzionali. Il percorso è proseguito nel pomeriggio nello stabilimento di Bagnacavallo di Deco Industrie, cooperativa di lavoro frutto di un “workers buy-out” risalente al 1951, ancora oggi considerato uno dei più riusciti in Italia. La visita è stata introdotta dal consigliere di amministrazione Christian Contini e condotta dal direttore dello stabilimento di Bagnacavallo, Luca Zannoni. Unanime l'apprezzamento dei partecipanti per la giornata, che ha aggiunto un tassello al progetto, attivo da qualche anno, di rafforzamento dei legami sociali e imprenditoriali tra la cooperazione emiliano-romagnola e canadese.