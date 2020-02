Dichiarazione Iva 2020: un seminario di Federcoop Romagna

Due incontri a ingresso libero e gratuito, rivolti alle imprese, per fare chiarezza su alcune importanti novità fiscali: a Ravenna venerdì 7 febbraio alla Sala Nullo Baldini di via Faentina 106 e a Cesena martedì 11 febbraio presso la Coop C.A.C. di via Calcinaro 1450, entrambi dalle 9 alle 13.

Gli incontri, ideati e organizzati da Federcoop Romagna, si rivolgono prioritariamente alle imprese associate, ma sono aperti anche ad altre realtà e ai professionisti interessati. Gli appuntamenti, che si ripeteranno uguali a Ravenna e a Cesena, sono a cura di Paolo Balzani, Pierluigi Brandolini, Piertommaso Caldarelli e Laura Macrì (commercialisti e consulenti dell’ufficio fiscale di Federcoop Romagna) e metteranno al centro il nuovo modello di dichiarazione Iva, le novità in tema di operazioni in ambito comunitario, la stretta sulle compensazioni dei crediti fiscali e i nuovi adempimenti legati alle ritenute sugli appalti. Per iscriversi – fino ad esaurimento posti - è sufficiente inviare una mail a info@federcoopromagna.it.