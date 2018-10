Due giornate di tavola rotonda dedicate ai trasporti, alla logistica e al porto

Nelle giornate del 4 e 5 ottobre è in programma un approfondimento nel campo dei trasporti, della logistica e del porto. Da giovedì 4 ottobre si svolgerà, nella sala convegni della Sapir in via Zani, il sesto congresso provinciale della Filt Cgil Ravenna, accompagnato dal titolo “Porto, logistica, trasporti – Diritti, legalità, sicurezza nel 2018”. I lavori partiranno alle 9 e alle 10 è prevista la relazione introduttiva del segretario generale della Filt Mauro Comi, cui seguiranno i saluti delle autorità, il dibattito e alle 13 l’intervento di Michele De Rose, segretario nazionale Filt Cgil. I lavori del pomeriggio riprenderanno dalle 14,30 e alle 16,30 è prevista la relazione di Costantino Ricci, segretario generale della Cgil Ravenna. Infine alle 17 ci saranno le votazioni.

I lavori proseguiranno venerdì 5 ottobre, dove alle 9,30 è prevista, sempre nella sala convegni della Sapir, la tavola rotonda “Porto, volano di sviluppo. Sogno o realtà?”. Discuteranno del tema: Michele de Pascale sindaco di Ravenna, Alberto Pagani deputato Pd, Leonardo Piliego segretario Confitarma, Daniele Rossi presidente Autorità Portuale di Ravenna, Riccardo Sabadini presidente Sapir, Cesare Guidi presidente Angobi, Michele De Rose segretario Filt Cgil nazionale, Andrea Gentile segretario nazionale Assologistica, Mauro Concezzi responsabile nazionale Cna Fita, Mauro Comi, segretario generale Filt Cgil Ravenna. Coordina il giornalista Pier Giorgio Carloni.