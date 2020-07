E' già tempo di pensare ai panettoni per chi esporta in Australia. Ma non mancano gli assaggi in spiaggia

Si rinnova il singolare appuntamento estivo di Deco Industrie, che offre in anteprima i primi assaggi di panettoni e pandori appena sfornati ai villeggianti al mare, quest’anno in versione più ridotta e attenta agli standard sicurezza per l’emergenza covid. Martedì a Punta Marina al Bagno Balo e mercoledì 22 al bagno Dallara di Cervia ci sarà un angolo dedicato ai panettoni, biscotti prodotti da Deco Industrie per i clienti e i turisti di passaggio.

La linea di produzione di panettoni e pandori italiani che partiranno via mare in vista di lunghi viaggi per raggiungere le mete più lontane (Australia) è già in funzione, presso la sede di San Michele di Ravenna - come conferma Alberto Ricci– responsabile dello stabilimento romagnolo: “In questo momento stiamo caricando i container in partenza per Australia, ci vogliono circa 41 giorni per arrivare a destinazione. Dopo l’Australia sarà la volta degli Stati Uniti e stiamo organizzando i container per New York- ha detto. Come sempre la produzione inizia d’estate fino a dicembre con turni di 24 ore per coprire le esigenze di tutti i nostri clienti, quelli più lontano che prediligono panettoni da 800/900 grammi nel formato classico e tradizionale del panettone e quelli più sfiziosi come i pandori con le gocce di cioccolato”.