Elezioni rappresentanze sindacali, Fp Cgil primo sindacato in provincia

Una grande partecipazione al voto e un'affermazione della Fp Cgil come primo sindacato del pubblico impiego nel ravennate: è questo il dato che emerge dalle consultazioni per il rinnovo delle Rsu nel lavoro pubblico, che si sono svolte dal 17 al 19 aprile in enti locali, ministeri centrali e sanità.

"L’affluenza alle urne – commenta Alberto Mazzoni, segretario generale Fp Cgil Ravenna – si è attestata al 79,3% negli enti locali, 87.7% nei ministeri centrali e il 62% nella sanità: un dato in complessiva crescita rispetto alle elezioni del 2015, che conferma il desiderio di partecipazione e democrazia che si sta rafforzando tra i lavoratori e più in generale nella società. Da sottolineare poi la riaffermazione del sindacato confederale (che si conferma al 73%), nonostante la proliferazione, e in alcuni casi l'affermazione, di sigle autonome e corporative, che tutte assieme sono al 22.1%. Ottimo, quindi, il risultato della Funzione Pubblica Cgil che, oltre a confermarsi il primo sindacato, riesce in alcune realtà, persino ad incrementare i propri consensi rispetto alla passata tornata elettorale. Un risultato che non sarebbe stato possibile senza l'impegno, il sostegno e la passione di tutta la categoria, dei nostri candidati Rsu, degli iscritti, dei simpatizzanti e di tutti quanti hanno fornito il proprio contributo a questa lunga e complicata campagna. A loro rivolgo il sincero e sentito ringraziamento di tutta la nostra organizzazione. La fiducia al sindacato dei pubblici Cgil è confermata da quasi un elettore su tre in tutta la provincia, con picchi del 49% al Comune di Ravenna, del 69% nell’ente Provincia, 88% Comune di Bagnacavallo. Va inoltre segnalata l'affermazione della Fp Cgil in Camera di Commercio, dove per la prima volta è la sigla più votata, e il bel risultato, in ospedale a Faenza, con un aumento del 40% dei voti ottenuti nel 2015. Questo risultato - ha concluso Mazzoni - ci consegna una grande responsabilità nei confronti dei cittadini e dei lavoratori che quotidianamente garantiscono la funzionalità dei servizi, troppo spesso a corto di risorse umane ed economiche. Un dato quest'ultimo che, assieme alla crescita, in alcune realtà, del consenso a sigle sindacali corporative, deve far riflettere tutti i soggetti politici, gestionali e sindacali, che interagiscono, per loro competenze, nei servizi pubblici".