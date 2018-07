Ex Cisa Faenza, Liverani (Lega Nord): "No agli esuberi, rispettare gli accordi sindacali"

La crisi dell'ex Cisa, storica fabbrica faentina di chiavi e serrature, è al centro di un'interrogazione del consigliere regionale della Lega nord Andrea Liverani. "Gli accordi fra sindacati e proprietà - sottolinea l'esponente del Carroccio - hanno portato al mantenimento dell'attività dell'ormai ex Cisa sul territorio faentino, nonostante la diminuzione dei posti di lavoro. Dalle due sedi produttive prima operative in città, ne è rimasta solamente una in via Granarolo". Negli ultimi tempi "si è a conoscenza - aggiunge il consigliere - di una grande attività sindacale e di nuovi scioperi all'interno della ex-Cisa in quanto si stiano minacciando ulteriori esuberi". Dunque Liverani interroga la giunta per sapere se "sia a conoscenza della questione e se, nonostante i precedenti accordi sindacali del 2015, si stiano avviando opere di ulteriore esubero fra i dipendenti".