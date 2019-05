Federalberghi Ascom Cervia si contratula con il neoeletto sindaco di Cervia Massimo Medri

Il presidente di Federalberghi Ascom Cervia Maurizio Zoli si congratula col neoeletto sindaco di Cervia Massimo Medri, votato con un’ampia maggioranza al primo turno. "Auspichiamo di trovare, sin dai prossimi mesi, un dialogo col sindaco e la squadra di governo per costruire insieme il futuro del turismo cervese - afferma Zoli -. La condivisione delle soluzioni ai problemi resta uno dei principi indispensabili per governare bene un territorio, assieme ad operazioni concrete che tengano in considerazione i bisogni e le necessità di tutti gli attori coinvolti. L’associazione si porrà sempre in una posizione aperta e di confronto". Conclude Zoli: "Ringrazio anche tutte le altre forze politiche che, in questi mesi di campagna elettorale, si sono messe in gioco proponendo idee e soluzioni ai problemi più rilevanti. Sono certo che anche loro continueranno ad impegnarsi, con il proprio contributo, per alzare il livello del dibattito con l’obiettivo di tutelare al meglio il Bene Comune".