Giovani commercialisti e avvocati in visita al Porto

Organizzato dal Gruppo Giovani Agenti Marittimi, si è svolto mercoledì un tour del porto di Ravenna rivolto alle Associazioni giovanili di Dottori Commercialisti ed Avvocati (Ugdcec & Aiga). Una quarantina di giovani professionisti, guidati dal Vicesindaco di Ravenna Eugenio Fusignani e dal Presidente dei Giovani Agenti Marittimi Francesco Mattiello, è stata accolta al Centro Direzionale Portuale dai Presidenti di Sapir, Riccardo Sabadini e di Tcr (Società partecipata da Sapir e Contship), Giannantonio Mingozzi, che hanno brevemente illustrato i profili delle Società.

I due Presidenti hanno rimarcato l’importanza di iniziative come questa, volte a far conoscere il porto che, per il suo rilievo nel contesto economico ravennate, rappresenta una realtà con cui molti professionisti con ogni probabilità si dovranno confrontare. E’ seguita la visita in pullman ai terminal nel corso della quale, giovandosi di una giornata particolarmente ricca di attività, il gruppo ha potuto assistere a operazioni di sbarco di coils, minerali e container. La giornata si è conclusa con la visita del porto canale a bordo della motobarca “Stella Polare”.