Guido Cacchi riconfermato segretario territoriale Uiltec-Uil

Giovedì si è tenuto il secondo Congresso Territoriale della Uiltec-Uil di Ravenna, categoria che raggruppa chimica, energia, gomma-plastica, ceramica, tessile–abbigliamento. E’ stato riconfermato all’unanimità Guido Cacchi, già segretario territoriale uscente, quale segretario generale della Uiltec–Uil. L'elezione è avvenuta all’unanimità, dopo un partecipato dibattito seguito alla relazione introduttiva che ha affrontato in primo luogo il valore del lavoro come assetto costitutivo e valore sociale, l’intervento del Segretario Uil di Ravenna Riberto Neri, le conclusioni e il contributo di Riccardo Marcelli, Segretario Nazionale Uiltec.

"Nel dibattito, ripreso dal documento finale - spiegano dalla Uiltec-Uil - sono stati affrontati i temi dell’occupazione, della politica energetica, della green economy e di tutti i settori che compongono la categoria oltre la necessità che la chimica, complessivamente intesa, rimanga volano per la crescita dell’economia nazionale e locale. In particolare il dibattito si è concentrato sulla necessità che occorra, a fronte della profonda crisi produttiva, sociale, economica e occupazionale, affinché l’Italia torni a crescere e a produrre ricchezza, che il prossimo Governo, attraverso il coinvolgimento delle parti sociali, operi per la realizzazione di una politica industriale che punti fortemente sul manifatturiero, su una nuova politica energetica nazionale e sulla green economy. A tal fine emerge l’importanza del passaggio a un mix energetico a minor contenuto di carbonio, con un uso crescente da fonti rinnovabili che non può che passare attraverso una chiara politica energetica, volta alla green economy, senza penalizzare la chimica tradizionale e utilizzando il gas metano in primis quale produzione più sostenibile tra i carburanti fossili durante la fase di transizione. Se la necessità di arrivare ad un’economia sostenibile da fonti rinnovabili è un obiettivo di innovazione pienamente condivisibile, inevitabilmente vigono tempi di transizione lunghi per arrivare a questo risultato e i temi della transizione energetica vanno affrontati in modo sistematico. Gli investimenti in energia verde sono fondamentali per il futuro, oggi occorre però continuare ad investire in ricerca e sviluppo anche nei comparti tradizionali e sostenere il comparto produttivo

nelle sue necessità".

"E’ stato sottolineato - proseguono - come l’Italia sia dotata di risorse proprie, di idrocarburi che possono permettere di limitare la dipendenza del sistema Paese dall’importazione energetica e transitare al nuovo utilizzando il gas metano in primis che è la produzione più sostenibile dei carburanti fossili tenendo ben presente che nel mare adriatico ci sono riserve di gas che potrebbero renderci importanti benefici e risparmi da subito e che al contrario in altri stati si creano tensioni, diplomatiche e commerciali, per il controllo e lo sfruttamento di queste risorse naturali. E’ rilevante evidenziare come la produzione di gas in Italia sia concentrata nell’offshore Adriatico e gestita da Ravenna cosa che ha portato a creare importanti Società di servizio legate alla ricerca e alla estrazione di idrocarburi nel nostro territorio; imprese di alto livello tecnologico, di rilevanza internazionale con alte professionalità in grado di contribuire sicuramente alla riqualificazione energetica del Paese. In riferimento alle infrastrutture off-shore che andranno dismesse secondo il piano presentato recentemente da Eni, il dibattito ha anche evidenziato come debbano già essere pensati anche i possibili utilizzi di tali strutture, dando gambe alla Blu-Economy e rendendo nuova vita a quelle infrastrutture che potranno diventare centri di ricerca o sedi di rilevamenti ambientali, basi per produrre energie rinnovabili, allevamenti ittici, o altro".