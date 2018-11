I balneari di Confesercenti si riuniscono in assemblea

Giovedì 8 novembre, alle 9,30 presso il Club Hotel Dante di Cervia in viale Milazzo 81, si terrà l’Assemblea degli imprenditori balneari dell’Emilia Romagna promossa dalla Fiba, il Sindacato degli imprenditori aderente alla Confesercenti. L’incontro rientra nel programma di iniziative de “I Mesi del Commercio” con il contributo della Camera di Commercio di Ravenna.

Argomenti dell’assemblea: fare il punto della situazione sull'iter della legge di riordino del settore, sul rinnovo delle concessioni demaniali e sul futuro delle imprese balneari. All’incontro saranno presenti tra gli altri: Stefano Zunarelli, esperto di Diritto dei Trasporti e della Navigazione; Maurizio Rustignoli, Presidente Regionale Fiba; Riccardo Santoni, Coordinatore Regionale Fiba; Mirco Bagnari, Consigliere Regione Emilia Romagna. Sono state inoltre invitate anche rappresentanze delle principali forze politiche nazionali.

Il Coordinatore regionale e provinciale della Fiba Riccardo Santoni sottolinea che “stiamo attraversando un’ennesima fase delicata rispetto ai temi proposti, una fase che potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro delle aziende che rappresentiamo. Gli annunci in tema di revisione dell’intera normativa nazionale delle concessioni marittime, ci impongono un momento nel quale fare chiarezza sullo stato dell’arte al fine di verificare ulteriormente il programma di lavoro delle prossime settimane e per rinnovare la nostra richiesta di certezze per la categoria e per il turismo”. Al termine l’assemblea si riunirà in sede elettiva per procedere all’elezione dei nuovi organismi dirigenti del sindacato Fiba Confesercenti arrivato a scadenza naturale del proprio mandato.