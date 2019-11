I commercianti si preparano allo shopping natalizio: incontro sull'uso dei social

Il Digital Innovation Hub (DIH) di Confesercenti Ravenna organizza e promuove la rassegna “Vitamine per l'e-commerce” nell'ambito de “I Mesi del Commercio” con l'ultimo appuntamento previsto per giovedì alle 15 nella sala Assemblee in Piazza Bernini 7: ospite e relatrice sarà Arianna Testi (creativa ravennate ed esperta di social media, organizza workshop e seminari con target piccole aziende). "Instagram per il Natale" sarà un pomeriggio interattivo, un workshop che ha lo scopo di illustrare le migliori strategie di social media marketing, appunto, su Instagram: scopriremo quanto sia cruciale pianificare una strategia nel pubblicare i contenuti come Post o Storie per portare i clienti in negozio per gli acquisti natalizi.

Già da anni i clienti comprano i regali di Natale in anticipo, specialmente durante il periodo del Black Friday: perché non approfittare di questa opportunità per promuoversi in anticipo? I posti sono limitati, pertanto è gradita la prenotazione contattando la Segreteria Confesecenti ai seguenti recapiti: tel. 0544292721 oppure mail provinciale.ravenna@sicot.it. "La BCC Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese" è partner dell'iniziativa e continua a sostenere l’Associazione in questi momenti di approfondimento sul digitale per le aziende. L'iniziativa “Vitamine per l’e-commerce” è resa possibile grazie al patrocinio e contributo della Camera di Commercio di Ravenna e del Comune di Ravenna.