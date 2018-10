"I mesi del commercio": un incontro di Confesercenti sulla fatturazione elettronica

Giovedì 11 ottobre si terrà a Ravenna presso la Sala Assemblee della Confesercenti in piazza Bernini 7 alle ore 14,30 il terzo degli incontri promossi nell’ambito de “I mesi del Commercio”. L’incontro è dedicato al tema della fatturazione elettronica, cosa cambia con l’obbligo dal 1 gennaio 2019 per le aziende nella cessione di beni e prestazioni di servizio tra privati. Dopo l’incontro di Lugo di ieri a cui hanno partecipato 142 operatori (nella foto) la Confesercenti, visto l’interesse e le prenotazioni, ha programmato complessivamente 7 appuntamenti in tutta la Provincia tra cui un altro a Ravenna il 22 ottobre sera. Interverrà Vincenzo Ioli, responsabile provinciale dei Servizi della Confesercenti.

Dal 1 gennaio 2019 il ricorso alla e-fattura sarà obbligatorio per gli scambi tra aziende e professionisti. Per supportare questo importante passaggio l’Associazione ha promosso una serie di incontri nel territorio provinciale con le aziende e con il contributo e il patrocinio della Camera di Commercio di Ravenna. Due gli scopi: fornire informazioni alle aziende per arrivare preparati e far conoscere le soluzioni che la Confesercenti ha predisposto per gestire la compilazione, l’emissione, ricezione e conservazione delle fatture elettroniche tra imprese. L’Associazione ha presentato anche una serie di richieste per avere un adeguato periodo transitorio di sperimentazione e anche non sanzionato per eventuali errori commessi alla emissione della fatturazione elettronica.