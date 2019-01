"Il fatto non sussiste": assolto in appello Andrea Trombini, ex presidente di Confindustria

E' stato assolto in appello Andrea Trombini, ex presidente di Confindustria Ravenna ed ex titolare dell'omonima azienda che, nel 2017, venne condannato a un anno e a una confisca di circa sei milioni di euro per il mancato versamento dell'iva e di ritenute d'acconto Per il giudice, infatti, il fatto non sussiste, perciò è stato anche disposto il dissequestro dei beni confiscati.