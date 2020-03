Il Presidente della Camera di Commercio a Salotto Blu: "Situazione grave, ma ce la faremo"

Queste, in estrema sintesi, le parole che Giorgio Guberti ha pronunciando conversando con Mario Russomanno a VideoRegione nel corso della trasmissione che andrà in onda martedì alle 23.15. Guberti, che rinunciò alla professione di avvocato per entrare nei ranghi della Confcommercio ravennate, associazione della quale è tutt'ora direttore, ha utilizzato gli ultimi giorni per una serie di contatti con le istituzioni politiche, bancarie ed economiche. "Siamo tutti consapevoli della gravità della situazione - ha detto - ci saranno iniziative di supporto alle imprese promosse anche dal sistema bancario. Ciascuno di noi è chiamato oggi a particolari responsabilità, la coesione sociale tipica della nostra terra ci aiuterà a superare questa emergenza".