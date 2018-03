Incontro delle città portuali, Mingozzi: "Fondamentale l'intesa tra città e sviluppo del porto"

Mercoledì mattina si è riunita a Roma, presso l'Anci, la Consulta delle principali città portuali italiane; tema del confronto le modifiche apportate ad alcune competenze delle Autorità Portuali dopo l'entrata in vigore, lo scorso febbraio, del 'decreto legge correttivo". Introdotto dal Sindaco di Livorno Filippo Nogarin, il tema del rapporto tra Comuni, Autorità Portuali e Stato nella stesura dei piani regolatori e negli interventi infrastrutturali e di logistica è stato molto dibattuto.

“È fondamentale l'intesa tra città e sviluppo del porto - ha sottolineato Giannantonio Mingozzi, intervenuto ai lavori in qualità di presidente di Tcr (il terminal container partecipato da Sapir e Contship) - A Ravenna godiamo di un ottimo rapporto tra istituzioni pubbliche e autorità di sistema e abbiamo un piano regolatore del porto operante e condiviso. Ma ciò non toglie che è necessario nel Paese accelerare, evitando conflitti, tutte le procedure che riguardano lo sviluppo dei nostri scali. Per questo i Comuni sono pienamente legittimati ad intervenire in materia di urbanistica portuale e di gestione del territorio". Sono intervenuti nel dibattito anche i rappresentanti di Genova, La Spezia, Napoli, Venezia, Catania, Civitavecchia e Ortona.