Ispezioni nei negozi: un vademecum per le imprese con tutte le informazioni utili

Sarà presentato martedì 10 settembre alle 15,00 presso la Sala Polivalente della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza in Palazzo Naldi, in Via San Giovanni Bosco 1 a Faenza, il "Vademecum Ispezioni", uno strumento della F.I.P.E. (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) per rendere l’applicazione delle norme più accessibile a tutti gli operatori del settore. Gli adempimenti a carico degli imprenditori, purtroppo, non sono sempre facilmente comprensibili: per questo motivo Fipe – Federazione italiana Pubblici Esercizi, ha voluto mettere a disposizione di tutti i suoi associati un vademecum che aiuti loro a applicare le normative tema di Lavoro, Salute e Sicurezza e Igiene e Sanità.

Nel corso degli anni, la normativa di riferimento dei Pubblici Esercizi è divenuta sempre più ampia e complessa. Per aiutare le imprese di questo settore del territorio della Romagna Faentina a evitare sanzioni a seguito di ispezioni da parte degli organi di controllo, Fipe Confcommercio ha predisposto un vademecum che sarà presentato a Faenza. All’incontro, organizzato dal sistema Confcommercio Ascom della Provincia di Ravenna, parteciperanno anche rappresentanti degli organi ispettivi del territorio, che saranno accolti dal Presidente Confcommercio Ascom della Provincia di Ravenna, Paolo Caroli.

“Gli adempimenti a carico degli imprenditori - sostiene Fipe Confcommercio - non sono sempre facilmente comprensibili. La legittima esigenza di tutela del consumatore si scontra spesso con un quadro normativo non semplice da interpretare, disciplinato da fonti normative europee ma anche nazionali e regionali che, talvolta, ne rendono difficoltosa la comprensione e di conseguenza una corretta applicazione. Un set complesso di regole, che non di rado genera episodi di conflittualità fra chi viene controllato e chi è preposto ai controlli. Per questo abbiamo voluto realizzare uno specifico vademecum, cercando di riportare in modo chiaro le principali norme in materia di ispezioni igienico sanitarie nonché di ispezioni e sicurezza sul lavoro, soffermandoci sia sui doveri ma anche sui diritti dei controllati. Fipe Confcommercio è da sempre impegnata nel dare la giusta assistenza ai propri imprenditori, convinta che il rispetto delle regole sia un tratto distintivo dei suoi soci ed è costantemente impegnata in un confronto con il legislatore e con le istituzioni preposte ai controlli per una semplificazione del quadro normativo. Il nostro vademecum costituisce ora un utile supporto alle imprese e un sostegno per continuare a garantire quell’immenso contributo di cultura, storia e convivialità rappresentato dalla ristorazione italiana”.

L’universo Pubblici Esercizi è un fenomeno economico, non di costume. Un settore trainante rappresentato da oltre 333mila imprese e 960mila addetti che muovono 43 miliardi di euro di valore aggiunto. Si mangia sempre più fuori casa: tra il 2007 e il 2017 la variazione dei consumi delle famiglie ha fatto segnare un saldo positivo per quanto riguarda ristoranti e alberghi di 6.652 milioni di euro. Solo nel 2017 il 67,1% dei consumatori ha pranzato “fuori” almeno 3-4 volte a settimana. Per la cena i valori si attestano sul 60,9% per almeno 2 volte in sette giorni.