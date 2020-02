Cercasi 200 cuochi, camerieri, bagnini e baristi: come candidarsi

Ultimi giorni per iscriversi a Working in Tourism, la Borsa delle professioni turistiche organizzata da Confesercenti e CescotLavoro, che dopo il successo della prima edizione 2019 a Riccione è pronta a tornare quest’anno a Cervia il 4 marzo. Oltre 50 imprese della riviera romagnola da Cattolica a Ravenna si sono affidate a Confesercenti per la ricerca di figure professionali da inserire per la stagione estiva, ma non solo. Le posizioni ricercate sono oltre 200: dai cuochi, ai camerieri ai piani, dai baristi agli addetti alla reception e ai bagnini di salvataggio. La Borsa del turismo organizzerà il 4 marzo a Cervia colloqui di lavoro tra le imprese e chi cerca lavoro. I candidati interessati a partecipare devono iscriversi entro il 22 febbraio su www.tourism.cescotlavoro.it. Per informazioni: Cescot Lavoro Rimini, Via Clementini 21, tel. 0541441911.