Incontri, approfondimenti ed aggiornamenti per le imprese: al via i "Mesi del Commercio"

Al via i "Mesi del Commercio", un programma di appuntamenti e incontri organizzati da Confesercenti che si terranno in tutta la provincia dal 9 ottobre fino alla tradizionale serata all’Alighieri del 5 dicembre, appuntamenti che si affiancheranno alle attività ordinarie dell’associazione .Si tratta di 20 momenti di incontro e di aggiornamento che vogliono riproporre con ancora più forza all’attenzione generale l’attualità delle piccole imprese, le esigenze e le tematiche più attuali del mondo commerciale e turistico, il ruolo economico e sociale insostituibile di questi settori, il loro presente e futuro, nonché il rapporto tra questi comparti e il resto del tessuto economico e territoriale.

L’associazione, coerentemente con la propria mission di tutela e sviluppo degli associati, è e vuole essere sempre più vicina alle imprese, presentare i loro problemi, le loro proposte e i loro impegni. Quest’anno le iniziative vogliono anche essere momenti di confronto generali e di categoria nonché di aggiornamento degli stessi operatori, peraltro su tematiche di stretta attualità come la fatturazione elettronica e le opportunità di presenza in rete delle piccole e medie aziende.

Si parte proprio con gli incontri di aggiornamento sulla novità dell’obbligo in vigore dal prossimo primo gennaio della fatturazione elettronica tra privati per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi. Questa novità rappresenterà un cambiamento epocale che porta con se una necessaria evoluzione culturale, un investimento formativo per tutte quelle realtà e quei soggetti che fino ad oggi erano abituati alla gestione cartacea della fatturazione. E altrettanto dicasi per l’accesso e la presenza in rete delle piccole e medie aziende.

Gli incontri di approfondimento e aggiornamento riguarderanno singole categorie (librai, fioristi, balneari, agenti, albergatori, benzinai etc.) altri invece per tutti gli associati e su argomenti generali (il neuromarketing, il credito e l’e-commerce) con nuove utili convenzioni per le aziende associate. Contemporaneamente sono in programma, promosse dal Cescot, la Scuola d’Impresa della Confesercenti, numerose attività corsuali rivolte agli imprenditori, come sono in fase avanzata: la campagna 2019 di presentazione del Consorzio Innova, promosso sempre da Confesercenti, per il risparmio sui costi dell’energia che ha acquisito nuovi soci con riduzioni di costi importanti per le gestioni aziendali; e quella per la presentazione ai soci della nuova copertura sanitaria. I Mesi del Commercio si svolgono con il patrocinio e il contributo della Camera di Commercio di Ravenna. Aggiornamenti e programmi dettagliati sul rinnovato sito dell’Associazione www.confesercentiravenna.it e nella pagina facebook dell’associazione www.facebook.com/confesercentiravenna.

Il programma

OTTOBRE

9 martedì h 20.30

Sala del Carmine

Fatturazione elettronica: cosa e come cambia per le imprese

Lugo

10 mercoledì

h 20.30

Sala Assemblee RA

Iniziativa librai (credito d’imposta, Legge Levi e problemi di categoria)

Ravenna

11 giovedì h 10.30

Convegno su affitti brevi e concorrenza sleale

11 giovedì h 10.30

Convegno FIBA e altri su Bolkestein

11 giovedì h 14.30

Fatturazione elettronica: cosa e come cambia per le imprese

Ravenna

14 domenica h 10

Assemblea benzinai

16 martedì

Giornata del pane

In Provincia

16 martedì h 15

Fatturazione elettronica: cosa e come cambia per le imprese

Cervia

18 giovedì h 15

Fatturazione elettronica: cosa e come cambia per le imprese

Faenza

18 giovedì

Open day agenti di commercio

Ravenna e Lugo

24 mercoledì h15

Incontro sul turismo che cambia

Cervia

30 martedì h20.30

Assemblea operatori di Cervia

Cervia

NOVEMBRE



6 martedì h 10.30

Assemblea elettiva FIBA

Ravenna

8 giovedì h 20.30

Valorizzazione del centro storico e progetti per la Legge 41

Russi c/o Hotel Morelli

12 e 13 lun e mart

Fioristi – corso di aggiornamento

Lugo

15 giovedì h 11

CONFERENZA STAMPA E-commerce e digitalizzazione

Ravenna sala Presidenza

15 giovedì h 15

E-commerce e digitalizzazione

Ravenna sala Assemblee

per zone di Ravenna e Cervia

22 giovedì h 15

E-commerce e digitalizzazione

Proposte pratiche per le imprese

Faenza

per zone di Faenza e Lugo

22 giovedì h 15

Vitamine per l’e-commerce

Ravenna

25 Domenica

Concerto della Domenica

Ravenna – ridotto del Teatro Alighieri

26 lunedì h 20.30

Iniziativa con il Prof. Babiloni sul Neuromarketing

(Lugo) Salone Estense

Novembre (in allestimento)

Il ruolo nuovo della banca e del sistema finanziario e dei confidi

(un incontro)

DICEMBRE



5 mercoledì h 20:45

Serata Confesercenti

Ravenna –

Teatro Alighieri