Nasce Confcooperative Ravenna-Rimini, il neo-presidente: "Un dialogo che farà la differenza"

Ora è ufficiale: si è costituita ufficialmente Confcooperative Ravenna-Rimini, nel corso di un'assemblea alla quale hanno preso parte oltre 400 delegati cooperatori lunedì pomeriggio, a Cervia. "La nuova Unione territoriale - come ha sottolineato il nuovo presidente Luca Bracci nel corso della stessa assemblea - riveste una grande importanza sia in termini di rappresentatività, sia per il valore che assume in un territorio quale quello della regione Emilia Romagna dove risultiamo essere le prime Confcooperative provinciali a unirsi".

Confcooperative Ravenna-Rimini, che unisce due realtà storiche per il movimento cooperativo locale, rappresenta 336 cooperative per un totale di 127.700 soci, 17.400 occupati e un fatturato complessivo che arriva a 2,6 miliardi di euro. "La nuova associazione - sottolinea Andrea Pazzi, neodirettore di Confcooperative Ravenna-Rimini - mette a disposizione delle cooperative associate una squadra di oltre 20 professionisti. Il nostro impegno sarà quello di lavorare per una rappresentanza diffusa sul territorio, fornire un aiuto concreto alle nuove cooperative in fase di progettazione e sviluppo, dare impulso alla creazione di nuovi servizi sempre più vicini alle associate e, non ultimo, lavorare per fare in modo che la nostra organizzazione sia sempre più flessibile e vicina alle imprese".

Il pomeriggio congressuale, che si è aperto con una sessione privata in cui i cooperatori delegati hanno deliberato lo Statuto della nuova Unione territoriale, è proseguito con la parte pubblica in cui è stato eletto il presidente e il nuovo consiglio. Alla giornata hanno inoltre preso parte, tra gli altri, il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il Presidente della Provincia di Ravenna Michele De Pascale, il Presidente della Provincia di Rimini Andrea Gnassi, il Delegato Cei per la Pastorale sociale e del lavoro Monsignor Mario Toso, la Direttrice Nazionale di Confcooperative Fabiola Di Loreto, il Presidente Nazionale di Confcooperative Maurizio Gardini, Stefano Zamagni, docente di Economia Politica all’Università di Bologna, Francesco Milza, presidente di Confcooperative Emilia Romagna e Fabio Dubolino, presidente Giovani imprenditori cooperativi di Confcooperative. "Certamente - ha concluso il neo presidente Luca Bracci - per noi oggi è un inizio e sono veramente convinto che ciò farà la differenza, oltre la promozione cooperativa e la valorizzazione dei principi cooperativi, ciò che determinerà il salto di qualità sarà far dialogare insieme i nostri settori e far lavorare insieme le nostre cooperative".