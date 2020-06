Nei campi torna lo spettro della cimice asiatica: "Agricoltura a rischio"

Mentre è finalmente giunto il via libera definitivo al lancio della vespa samurai, antagonista naturale della cimice asiatica la cui immissione in campo dovrebbe avvenire sul territorio regionale entro i prossimi giorni, arrivano le prime preoccupanti segnalazioni dai coltivatori della provincia di Ravenna. La cimice, insetto killer della frutta, è infatti ricomparsa tra i filari, soprattutto nella zona della Bassa Romagna, già colpita duro dal patogeno nella precedente estate e falcidiata dalle gelate tardive.

"Per proteggere i raccolti e salvare quel poco che è stato risparmiato dal gelo occorre accelerare al massimo con la diffusione della vespa samurai ora che è in vigore il Decreto del Ministero dell’Ambiente che autorizza la sperimentazione della “lotta biologica” anche in Emilia-Romagna. Sappiamo che ci vorrà comunque tempo per vedere i primi risultati concreti e frenare questa nuova potenziale invasione – spiega Nicola Dalmonte, presidente di Coldiretti Ravenna – per questo, alla lotta biologica con la vespa samurai, si deve affiancare il sostegno delle Istituzioni alle imprese, velocizzando gli indennizzi per i danni da cimice che ha già iniziato ad attaccare i frutteti in un anno particolarmente difficile con l'addio ad un frutto su tre per il moltiplicarsi nel 2020 di eventi estremi, dal gelo alla siccità fino alla grandine”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A livello nazionale si stima infatti una produzione di pesche e nettarine ridotta del 28%, mentre è più che dimezzata la produzione di albicocche. La “cimice marmorata asiatica” arriva dalla Cina ed è particolarmente pericolosa per l’agricoltura perché prolifica con il deposito delle uova almeno due volte l’anno con 300-400 esemplari alla volta che con le punture rovinano i frutti rendendoli inutilizzabili e compromettendo seriamente parte del raccolto.