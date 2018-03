Oltre 11mila visitatori per la Mostra Agricoltura Faenza e MoMeVi

Oltre 11mila i visitatori nel doppio appuntamento in Fiera a Faenza, con la 81esima edizione della Mostra Agricoltura Faenza (Maf) e la 42esima edizione di MoMeVi (Mostra meccanizzazione vitivinicoltura). Oltre un centinaio gli espositori da tutta Italia che hanno messo al centro le novità in fatto di macchine agricole, settore strategico del made in Italy che lo scorso anno ha registrato un export del +7,5% pari a circa 4 miliardi di euro.

Soddisfazione arriva dagli organizzatori, in primis Fiera di Faenza e Polo di Tebano, che fin dal primo momento hanno sostenuto l’operazione di rilancio della fiera. “L’appuntamento fieristico si sta specializzando sempre di più, ed è questo l’elemento di apprezzamento da parte di chi ha preso parte alla manifestazione – afferma Claudia Lugli, di Blu Nautilus, che cura l’organizzazione dell’evento – Gli espositori, anche quelli provenienti da altre regioni, hanno valutato positivamente la qualità dei contatti e il numero di vendite e contrattazioni, a dimostrazione di una fiera che ha saputo guadagnarsi un proprio spazio nel comparto della meccanizzazione agricola. Molto partecipata anche la parte convegnistica a testimonianza di come Maf e MoMeVi sia un evento anche di contenuti”.