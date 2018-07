La proposta del sindaco: "Un nuovo tavolo strategico dedicato al porto"

Un nuovo tavolo permanente dedicato allo sviluppo innovativo e sostenibile del porto: è stato proposto dal sindaco Michele De Pascale la scorsa settimana in occasione dell’evento internazionale Strategie di innovazione e best-practices per lo sviluppo sostenibile dei porti, evento di networking internazionale dedicato a logistica, produzione industriale, mobilità, sicurezza e crescita per i distretti portuali.

“Il Comune di Ravenna e Autorità di sistema portuale sono favorevoli all’insediamento di un tavolo permanente con tutti i grandi attori portuali del territorio per sviluppare pensiero e conoscenza sul versante della sostenibilità, della ricerca e dell’innovazione”, ha detto De Pascale durante la tavola rotonda a conclusione dell’iniziativa.



L’evento, organizzato nell’ambito dei due progetti di ricerca industriale e trasferimento tecnologico Ravenna Green Port e Clean Port, finanziati dalla Regione Emilia-Romagna e dal Ministero dello Sviluppo economico allo scopo di stimolare il processo di innovazione e sviluppo in ambito portuale, ha visto la partecipazione dei rappresentanti dei porti di Amsterdam, Valencia, e Messina, oltre a numerosi operatori tra i più significativi a livello locale, nazionale e internazionale in termini di logistica, produzione industriale, mobilità, sicurezza e sviluppo sostenibile nell’area porto.

Obiettivo dei lavori è stato mettere in luce lo stato dell'arte dei porti virtuosi, affrontare i temi dell’ambiente, della mobilità e logistica e delle reti energetiche e condividere le best-practices nazionali ed europee al fine di tracciare una visione strategica comune per uno sviluppo sostenibile dei porti europei.