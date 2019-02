'Ravenna open turismo': si progettano le azioni per promuovere la 'Destinazione Ravenna'

Nuovo appuntamento di Ravenna open turismo, venerdì 22 febbraio dalle 9.30 a Palazzo Rasponi dalle Teste in piazza Kennedy. Si discuterà delle azioni da mettere in campo nei prossimi mesi per la promozione della Destinazione Ravenna.

Introdurrà Giacomo Costantini, assessore al Turismo del Comune di Ravenna, che partirà dall'analisi dei dati di presenze e arrivi, anche con riferimento agli eventi principali del calendario. Interverranno i componenti della Cabina di regia della Destinazione turistica Romagna - Monica Ciarapica, consigliere del cda di APT Servizi Regione Emilia-Romagna, Mauro Mambelli, presidente Confcommercio Ravenna e vice presidente con delega al Turismo di Confcommercio Emilia-Romagna, Nevio Salimbeni, responsabile Turismo e commercio Cna Ravenna – e i componenti della Cabina di regia regionale per il turismo Filippo Donati, presidente regionale Asshotel Confesercenti e Gilles Donzellini, componente Gruppo tecnico cultura e sviluppo di Confindustria nazionale. Concluderà Andrea Corsini, assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna.