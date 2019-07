Rivoluzione per i balneari: in arrivo aste e una 'pagella' per gli stabilimenti

Il ministro del Turismo Gian Marco Centinaio ha presentato ai funzionari dell'Unione Europea la bozza di legge dove è prevista la riforma delle spiagge, e non mancano i bandi pubblici per le concessioni balneari. Dal 2034 le aste saranno "pane" per i titolari delle attività sulla spiaggia, dagli stabilimenti ai bar. In sostanza, viene colpito chi subaffitta. Inoltre, ci sarà una commisione che assegnerà i punteggi ai bagnini, ovvero ci sarà una sorta di classifica per cui verrà dato un voto da uno a cinque in base a esperienza, dimensioni dell’impresa, investimenti e progetti inclusivi, ad esempio rispetto ai disabili o alle famiglie con più figli. La durata delle concessioni verrà invece decisa dai Comuni, che valuteranno tenendo conto di una serie di aspetti, fra cui il tipo di investimento presentato. Quindi per il "mondo" spiaggia in arrivo un bel giro di vite con aste, l'istituzione di un albo e un rating con punteggio.