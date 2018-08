Stabilmento balneare ravennate vince gli oscar delle spiagge italiane

Sono stati oltre 11mila i turisti che hanno eletto il Singita di Ravenna come “Best Beach Bar” del 2018. La “miracle beach” di Marina si è infatti classificata prima al concorso organizzato per il terzo anno consecutivo dall’autorevole portale di settore Mondo Balneare. Il contest “Best Beach” è una sorta di oscar nazionale dei lidi italiani e le sue votazioni si sono chiuse venerdì alle 12, dopo avere raccolto le preferenze di oltre 100mila persone.

Il Singita ha dominato la sezione “Best Beach Bar”, dedicata ai migliori stabilimenti nell’ambito del food & beverage, raccogliendo ben 11.178 voti e staccando di misura i numerosi avversari. Sul secondo e terzo gradino del podio si sono piazzati il Lido L’Oasi di Pizzo Calabro con 9.040 voti e il Rilcado Beach di Chiatona, in Puglia, con 1.030 voti. A convincere il pubblico sono state le numerose peculiarità del Singita, dal suo ristorante mediterraneo pensato per deliziare senza appesantire, all’affascinante scenario serale quando si accendono le candele e il fuoco delle torce, la musica si fa vibrante e la spiaggia viene ricoperta da grandi teli e cuscini bianchi.

Il Singita Miracle Beach – che ha pure uno stabilimento gemello sul litorale di Fregene in Lazio – è d’altronde uno dei lidi più innovativi d’Italia, con la sua filosofia improntata all’integrazione con la natura circostante e l’arredo etno-chic fatto di lettoni indonesiani a baldacchino. Sono poi molti altri gli stabilimenti balneari romagnoli ad avere ottenuto dei buoni piazzamenti in classifica, come il Marano Beach di Riccione, l’Hookipa di Ravenna, l’Altamarea di Cattolica e il Bagno Paolo di Rimini. Per quanto riguarda le altre categorie del concorso, a vincere il titolo di “Best Beach Design” è stato il Lido Sabbia D’Oro di Scanzano Jonico (Basilicata) con 11.354 voti, mentre la “Best Italian Beach” del 2018 è il lido Cala San Giovanni di Polignano a Mare (Puglia) con 2.123 voti.

La cerimonia di premiazione del concorso Best Beach si terrà giovedì 11 ottobre alle 16 nell’ambito di Sun Beach&Outdoorstyle, 36^ edizione del salone internazionale di riferimento per il mondo balneare, l’outdoor e il camping, a cura di Italian Exhibitiong Group e in contemporanea con TTG Travel Experience e SIA Hospitality Design alla Fiera di Rimini dal 10 al 12 ottobre. I vincitori avranno in premio dei trofei e l’esposizione della gigantografia del loro stabilimento balneare per tutta la durata della fiera.