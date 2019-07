Storica orologeria di Lugo riceve una pergamena celebrativa

Mercoledì il sindaco di Lugo Davide Ranalli e i vertici della Cna hanno consegnato all’Orologeria Luigi Mainardi di Lugo una pergamena per celebrare i suoi 46 anni di attività imprenditoriale all’interno della Cna. “L’orologeria Mainardi grazie ai suoi tantissimi anni di attività e al lavoro che porta avanti anche a favore della comunità è ormai diventata una bottega storica di Lugo e un punto di riferimento per i suoi cittadini – ha dichiarato Davide Ranalli -. La sua storia ci insegna l’importanza che il lavoro dei nostri artigiani ha per il territorio, un valore da preservare assolutamente”. L’orologeria è aperta dal 1933, mentre dal 1936 si occupa gratuitamente della manutenzione degli orologi pubblici.