Tra le start-up premiate da "Cambiamenti" anche un'idea di Leonardo Da Vinci

Lunedì la sala “Nullo Baldini” ha ospitato la tappa ravennate del concorso nazionale “Cambiamenti”, promosso dalla Cna. Tre le prime start up classificate e premiate “ex equo”: Acme21, con il progetto BEEing che realizza strumenti innovativi per monitorare lo stato di salute degli alveari e la produzione di miele, IFarming, che si occupa di monitoraggio e analisi per l’ottimizzazione delle modalità colturali, e Signature, con la speciale punta scrivente in Ethergraf, una lega innovativa ispirata a Leonardo Da Vinci.

I criteri di selezione della Giuria - composta da Pierpaolo Burioli, presidente della Cna di Ravenna, Lorenzo Ciapetti, direttore del centro studi Antares, Antonio Penso, direttore della Fondazione Flaminia – sono stati l’originalità, la capacità di rispondere a bisogni ed esigenze di mercato, il livello di competitività, l’evidenza del vantaggio strategico, l’impatto sociale, culturale e ambientale generato. Tutte le sedici imprese iscritte al concorso parteciperanno poi al premio nazionale, in programma il 30 novembre. Ha presieduto i lavori il direttore della Cna, Massimo Mazzavillani.

“Dopo il grande successo della prime due edizioni del premio “Cambiamenti” - ha evidenziato Mazzavillani - la Cna nazionale ha deciso di rinnovare l’appuntamento con il premio anche per il 2018, un evento che sostiene le nuove imprese portatrici di pensiero innovativo che sono riuscite a realizzare il loro obiettivo di crescita pur in un periodo difficile come quello attuale. Imprese che, con un coraggio non comune, hanno saputo trasformare le tradizioni e le peculiarità del territorio italiano e della cultura economica del nostro Paese in attività imprenditoriale, sfruttando le potenzialità delle nuove tecnologie e dell’innovazione. E per il terzo anno consecutivo anche la Cna di Ravenna ha voluto affiancare al premio di valenza nazionale un evento a carattere territoriale che vede protagoniste le start up della nostra provincia. Questa giornata, infatti, rappresenta un momento ideale per valorizzare le neo imprese innovative e creare opportunità di visibilità, relazione e business con altre imprese consolidate del mondo Cna che, ogni giorno, è partner delle aziende nel creare opportunità concrete che coniughino la propensione all’innovazione con la capacità di mantenere uno sviluppo competitivo crescente negli anni”.