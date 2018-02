Uil a Congresso: “I pensionati, risorsa per famiglia e società"

Venerdì 2 marzo alle 8.30 presso il Grand Hotel Mattei si svolgerà l'undicesimo Congresso territoriale della Uil Pensionati di Ravenna “I pensionati, risorsa per famiglia e società", categoria che a oggi rappresenta più di 10.300 iscritti. Tale Congresso darà il via a un'importante riorganizzazione della struttura. Diversi sono stati i momenti di confronto nelle assemblee di base per discutere le problematiche esistenti e il futuro dei pensionati, dove sono stati eletti a partecipare al Congresso 52 delegati provenienti dall’intera Provincia in rappresentanza di tutti gli iscritti. La relazione introduttiva sarà tenuta dalla Segretaria Generale uscente Daniela Brandino e le conclusioni saranno affidate ad Agostino Siciliano della Segreteria Nazionale Uil Pensionati. Sono previsti anche gli interventi di Rosanna Benazzi, Segretaria Regionale Uil Pensionati Emilia Romagna e di Riberto Neri, Segretario Generale Uil Ravenna.