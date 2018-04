Una nuova stazione elettrica da cinquemila metri quadri in via Baiona

È entrata in esercizio, dopo 18 mesi dall’inizio dei lavori, la nuova Stazione Elettrica a 132kV ‘Ravenna Zona Industriale’ realizzata da Terna, gestore della rete elettrica nazionale. La nuova Stazione, ubicata in via Baiona a ridosso dell’importante zona industriale ravennate, permette finalmente alle imprese del polo di poter usufruire di un servizio elettrico caratterizzato da maggiore efficienza, qualità e affidabilità, con conseguenti benefici economici.

L’opera, per la quale Terna ha investito oltre 4 milioni di euro, ha avuto importanti ricadute occupazionali con una ventina di imprese, molte delle quali locali, e un centinaio di risorse coinvolte nei lavori. La realizzazione della nuova stazione, che si estende su una superficie di circa 5.000 metri quadri, ha reso necessaria la movimentazione di oltre 4.700 tonnellate di materiale e la posa di circa 9.000 metri di cavo. Grazie alla realizzazione del nuovo impianto e il conseguente ammodernamento del sistema elettrico locale è stata possibile la riorganizzazione di tutte le reti di telecomunicazioni in fibra ottica delle stazioni adiacenti.