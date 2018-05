"Viaggiare Gnl, i vantaggi di una scelta": se ne parla con l'Autorità Portuale

Sabato 19 maggio l’Autorità Portuale sarà sede del convegno “Viaggiare Gnl. I vantaggi di una scelta. Analisi e realtà del carburante alternativo per i mezzi pesanti”. Nell’arco della mattinata - l’inizio è previsto alle ore 9,30 – dopo i saluti del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, Daniele Rossi, si succederanno, introdotti e moderati da Tiziano Samorè, Segretario di Confartigianato Ravenna, Andrea Bardi, Direttore Fondazione Istituto Trasporti e Logistica, Paolo Carri di Scania e Fabio Pellegrini di Iveco, Francesco Parisi di Edison, Alessandro Gentile, Vice Direttore Generale del Gruppo Petrolifera Italo Rumena e Amedeo Genedani, Presidente Nazionale Confartigianato Trasporti.

“Con questo convegno Confartigianato intende approfondire gli aspetti tecnici ed economici dell’alimentazione a Gnl per permettere agli imprenditori del trasporto di valutare un’alternativa al gasolio, conveniente, meno inquinante ed incentivata e per accrescere la conoscenza di questi automezzi che sono sempre più diffusi in Italia ed in Europa - spiega Tiziano Samorè, segretario provinciale di Confartigianato - Il Gnl ha grandi potenzialità di utilizzo come carburante per i mezzi pesanti e diverse case costruttrici hanno già sul mercato automezzi che utilizzano questo combustibile, alcuni di questi mezzi saranno in mostra durante il convegno".