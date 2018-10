"Voglio fare l'apicoltore": riparte il corso per conoscere le api

Si intitola "Voglio fare l’apicoltore" ed è ormai un vero e proprio format: anche quest’anno Ara - Associazione Romagnola Apicoltori promuove il corso di formazione destinato a far nascere nuovi professionisti del campo dell’apicoltura. L’associazione bagnacavallese, che da tempo è attiva per preservare e diffondere questa pratica sul territorio, è una cooperativa cui aderiscono circa 400 apicoltori romagnoli per un totale di oltre 20mila alveari. Il corso si terrà a Bagnacavallo e comprenderà 7 lezioni teoriche, una volta alla settimana di sera, cui seguiranno due lezioni pratiche in apiario che si terranno la prossima primavera. Gli interessati possono prenotare la partecipazione telefonando alla segreteria dell’Ara allo 054561091.