A 25 anni dalla scomparsa, Alla Munchenbach omaggia con un libro Tino Schirinzi

Secondo appuntamento con le “Giornate da Libridine”, la rassegna ideata dalla Cooperativa San Vitale che si tiene negli spazi della libreria “Libridine” in viale Baracca 91 a Ravenna.



Sabato 19 ottobre alle ore 18 l’appuntamento, a ingresso libero, è con la presentazione del libro di Alla Munchenbach “Tino Schirinzi. Un mestiere costruito sull’acqua”. Il volume è un omaggio, a oltre 25 anni dalla scomparsa, all’attore e regista teatrale italiano ma anche all’uomo con i suoi tormenti, le sue debolezze, le sue inquietudini.

Nata nel 1973 a Salon de Provence in Francia, l’autrice è tra le fondatrici della Compagnia “Gatte da Pelare”. È allieva della pedagoga teatrale Olga Melnik e attualmente lavora come operatrice teatrale per la Compagnia Catalyst di Firenze, collaborando a vari progetti di produzione e formazione e specializzandosi, nel frattempo, all’Istituto Teatrale Europeo di Roma in Orientamento Sociale nelle Arti Terapie Espressive.

Durante la presentazione, verranno proposte letture e performance tratte dal libro.

Ogni evento è a ingresso libero e si chiude con un piccolo aperitivo.