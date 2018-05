Ai giardini pubblici giochi e sport per "i bambini in festa"

La Round Table 11 e il Club 41 di Ravenna organizzano per domenica 3 giugno, dalle ore 10,30, presso i giardini pubblici di Ravenna (Viale Sante Baldini) la dodicesima edizione dell’appuntamento “I Bambini in Festa”, giornata dedicata ai bambini e non solo, ricca di numerosi spettacoli ed intrattenimenti.

Il teatrino dei burattini, i trucca bimbi, il mago, pompieropoli, i gonfiabili, il trenino elettrico che gira per il parco, i clown, la straordinaria possibilità di ammirare le costellazioni all’interno del planetario, provare il simulatore di guida con la moto della polizia stradale e infine intrattenenti musicali dal vivo e stand dove si possono mangiare piadina e salsiccia, pasta party, pizza.

La manifestazione anche quest’anno è stata organizzata con la collaborazione del Coni di Ravenna che festeggia la XIV Giornata Nazionale dello Sport così i bambini e ragazzi possono vedere e provare tante discipline sportive per tutta la giornata: pallacanestro, scacchi, golf, arti marziali, judo, tennis, pugilato, ginnastica ritmica, scherma, lotta, taekwondo, pesca sportiva, pallavolo, dodgeball, tiro a segno, football americano, beach tennis, aikido, nuoto, padel,kayak e canoa.

Tutto il ricavato della manifestazione verrà devoluto alle seguenti Associazioni Onlus: A.G.E.O.P. (Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica) di Bologna, Auxilia di Cervia, Il Sorriso di Giada di Ravenna, Bimbo Tu di Bologna e la Comunità Papa Giovanni XXIII “Casa Famiglia Don Benzi” di Ravenna. Saranno tutte presenti con uno stand alla manifestazione.

Per maggiori informazioni: tel.335.5443323 – e-mail info@rt11.it o www.facebook.com/IBambiniInFesta o www.rt11.it/bambini-in-festa-2018