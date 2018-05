Alessandro  Ruffilli racconta la sua esperienza in "Ordinaria corruzione"

Venerdì 4 maggio, ore 20, Alessandro Ruffilli, candidato del Movimento 5 Stelle al Senato nel collegio Ravenna-Forlì nelle ultime elezioni politiche, presenta al Caffè del Teatro di Bagnacavallo (Piazza della Libertà) il suo libro "Ordinaria corruzione".

Succede tutto a Forlì nel 2013: Alessandro Ruffilli, funzionario del Comune, si oppone fermamente ad una “mazzetta” ma dopo il suo rifiuto e la regolare denuncia diviene oggetto di mobbing e trasferito d’ufficio. Una storia di ordinaria corruzione come l’ha definita nel libro.

Un atto di coraggio che però, secondo quanto raccontato dallo stesso autore, non lo ha aiutato nella carriera all’interno dell’amministrazione forlivese.

L’incontro rappresenta una bella occasione per i cittadini per confrontarsi ed approfondire con chi ha vissuto direttamente sulla propria pelle questa esperienza.

Il coordinamento dell’incontro è a cura degli attivisti locali del Meet Up "Amici di Beppe Grillo - Bagnacavallo in Movimento".