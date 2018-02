Festa di Carnevale con il "Pifferaio magico"

Il Teatro del Drago/Famiglia d’arte Monticelli ha organizzato per sabato 10 febbraio all'Almagià un appuntamento dedicato al carnevale pensato per le famiglie, dove le parole d’ordine sono coinvolgimento, divertimento, risate e “stare insieme”.

Bambini e adulti sono coinvolti in una divertente Festa di Carnevale con il Ballo in Maschera e lo spettacolo Il pifferaio magico della compagnia Teatro dei Colori, per un pomeriggio ricco di emozioni con i suoi coriandoli, stelle filanti, musica, balli e allegria.

La Festa inizia alle ore 16:00 con una serie di attività e laboratori rivolti ai bambini a tema “carnevalesco”, in collaborazione con l’Associazione e il Museo La Casa delle Marionette.

Alle ore 17,00 il momento spettacolare è affidato alla Compagnia Teatro dei Colori che rappresenterà lo spettacolo “Il pifferaio magico”.

Liberamente tratta dal racconto dei Fratelli Grimm, una nuova antica storia che il Teatro dei Colori racconta in una scena che si compone e scompone come un grande giocattolo. Un’opera d’arte visiva in movimento, che usa la tecnica del teatro nero e rievoca l’Arte Cinetica e l’iconografia del cinema Espressionista.

Uno spettacolo dal ritmo serrato, dove il racconto è scandito da una sequenza di quadri, con una recitazione che segue la ricchezza esuberante delle note. La musica si fa personaggio in una coloratissima figura danzante che porterà la gioia del colore, e del caos della vita e dell’arte, a trionfare sulle stringenti leggi di una città in bianco e nero.

Allora forse a pensarci bene, il vero protagonista di questa storia non è un magico pifferaio, ma l’immaginazione libera ed irrefrenabile dei bambini. Si può sognare un lieto fine? Ma forse c’è sempre un lieto fine!

In scena Andrea Palaldino, Roberto Santavicca, Valentina Franciosi, Andrea Tufo- voce narrante Gabriele Ciaccia.

Al termine dello spettacolo, una piccola merenda accompagna il pubblico nella seconda parte della festa che vedrà protagonisti i presenti che saranno coinvolti in balli, danze, giochi.

L’appuntamento rientra nella sezione Almagià in Festa inserita nella XXIX edizione della stagione teatrale Le Arti della Marionetta.

Domenica 11 febbraio poi, alle ore 10, tutti al Museo La Casa delle Marionette (Vicolo Padenna 4 a) per il laboratorio “Il cappello matto”, laboratorio di Carnevale di costruzione di cappelli di carta colorata, per trasformarsi in folletti, fate e pirati! A cura di Teatro del Drago

Biglietteria Festa di Carnevale: adulti euro 7,00, bambini sopra i tre anni euro 5,00, Family Tickets (2 adulti+2 bambini) € 20. Prevendita presso l'Almagià sabato 10 febbraio dalle 10.30 alle 12.30 e a partire dalle 16,00.

Per il laboratorio al museo è consigliata la prenotazione al numero 392 6664211, biglietto di ingresso euro 5,00.

Per ulteriori informazioni: 0544-509590 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 fino alle ore 14 oppure inviando una mail a: info@teatrodeldrago.it. ; in altri orari da quelli indicati sopra cell. 392 6664211.