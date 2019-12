Alos & Xabier Iriondo insieme sul palco

Sabato 7 dicembre, ore 21.30, ?Alos e Xabier Iriondo salgono insieme sul palco del Bronson a Madonna dell'albero.

Stefania Pedretti, in arte ?Alos, e Xabier Iriondo non hanno bisogno di presentazioni. Lei è attiva dal 2003 con il suo progetto da solista, ?Alos appunto, ed è protagonista con Bruno Dorella della band OvO, oltre che fondatrice delle Allun. Lui ha fatto parte dei Six Minute War Madness ed è chitarrista degli Afterhours, nonché manipolatore sonoro di formazioni come Uncode Duello, A Short Apnea, Bunuel, The Shipwreck Bag Show, Immaginisti, Todo Modo e molti altri.

Uscito nell’aprile 2019 per le etichette Sangue Disken (Milano) e Cheap Satanism (Bruxelles), in vinile e digitale, “Coscienza di sé” è il loro nuovo EP in duo ed è la terza uscita realizzata fianco a fianco dopo il 7” omonimo del 2011 e l’album “Endimione” del 2012, incentrato sui Madrigali di Antonin Artaud.

“Coscienza di sé” è dedicato a Emma Goldman, scrittrice e filosofa statunitense di origini russo-lituane, ritratta anche nella fotografia di copertina, con artwork di Stra. I testi delle cinque tracce si rifanno direttamente alle sue parole, rivoluzionarie nel propagandare libero pensiero, anarchia e femminismo dalla fine dell’800 al 1940 della sua morte ma purtroppo “necessarie” persino nel presente. “Abbiamo iniziato a registrare i pezzi nel 2018, quando il femminismo stava riprendendo linfa vitale, anche grazie al movimento Non Una di Meno. Tutto, poi, è giunto a maturazione. Parecchie persone, incluse molte giovani femministe, non sanno neppure chi sia Emma Goldman. Ecco perché la sua figura deve essere assolutamente valorizzata. I concetti gridati dalla Goldman, cento anni fa, non sono mai stati così attuali. Crediamo che in questo momento storico sia ancora più importante che nella musica si torni a parlare di politica”.

Ingresso gratuito entro le 23.