Aperitivo con Gabriella Ebano che racconta la vita di Felicia, madre di Peppino Impastato

Si tiene giovedì 12 aprile, alle ore 19.00 al circolo arci Dock 61, via Magazzini Posteriori 61 a Ravenna, l'aperitivo di Ravenna in Comune con la presentazione del libro "Insieme a Felicia, il coraggio nella voce delle donne". Sono presenti l’autrice Gabriella Ebano e Massimo Manzoli, consigliere di Ravenna in Comune.

Felicia Bartolotta, madre di Peppino Impastato, è stata una donna che ha lasciato un segno forte in tante persone che l'hanno conosciuta. Gabriella Ebano, dal primo incontro con lei nel 2003, l'ha frequentata assiduamente negli ultimi anni della sua vita e le rende omaggio con questo libro, attraverso una serie di interviste e di fotografie. Insieme a Felicia ecco quindi un coro di voci, che appartengono alle donne che le hanno vissuto accanto o che hanno avuto un destino amaro, simile al suo. In entrambi i casi, con coraggio ne hanno raccolto l'eredità umana e civile.

La prima parte del libro è interamente dedicata a Felicia, con ricordi e testimonianze delle donne che le sono legate e ne hanno raccolto l’eredità umana e civile, continuando a trasmetterne il messaggio alle giovani generazioni. Tra queste: Dina Provenzano, Luisa Impastato, Caterina Pellingra, Cristina Cucinella, Felicetta Vitale Impastato.

Nella seconda parte vengono riproposte le storie delle donne siciliane a cui la mafia ha strappato gli affetti più cari. Madri, figlie, sorelle e mogli, che ci riportano le figure di sindacalisti, magistrati, giornalisti, uomini delle forze dell’ordine e persone comuni, tutte costrette al silenzio dalla violenza mafiosa. Tra queste: Pina Rizzotto, Michela Buscemi, Rita Borsellino, Piera Aiello.

L'autrice: Gabriella Ebano, nata a Roma il 5 agosto 1954, laureata in Lettere, si dedica alla fotografia dalla fine degli anni Ottanta, quando vive e lavora prima a Bergamo e poi a Milano. Con Navarra Editore ha pubblicato nel 2015 Le mie signore di Sumpetar. Cronaca di volontariato nei campi profughi della ex Jugoslavia.