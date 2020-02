In libreria arriva "Guidarello il pipistrello"

Lunedì 9 marzo alle 17 "Arriva Guidarello il pipistrello!", un quaderno da colorare fresco di stampache viene presentato alla Libreria Moby Dick di Faenza, a cura di Chiara Menghetti.

Presente anche Patrizia Diamante, maestra d'arte, che per l'occasione diventa cantastorie, ideatrice e realizzatrice del progetto editoriale "Le Mucche Mugianesi Producktions", storielle romagnole per i piccolissimi, e del fantastico Batman Romagnolo che rende il pomeriggio magico come il set di un film.

Chi è Guidarello? è un pipistrello pasticcione, coi suoi compagni di bevute si trova dentro i ruderi della Rocca dei Conti Guidi. Fra bevute e racconti inverosimili, si fa l'alba. Ma una notte succede il patatrak.