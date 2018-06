Arriva il maxischermo per seguire il festival DiscoDiva

Un’estate al ritmo dell’indimenticabile disco music degli anni ’80. Continua la collaborazione fra il Bagno Lucciola di Marina di Ravenna e il festival DiscoDiva, in programma fra venerdì 15 e domenica 17 a Gabicce Monte, con ospiti di grande fama internazionale.

Venerdì il Lucciola si collega in diretta, grazie al maxischermo, con il palco di Gabicce su cui si esibiranno due band di prima grandezza, ovvero The Ritchie Family e Gonzales.

Nelle settimane successive tanti appuntamenti sulla spiaggia di Marina di Ravenna, con tre nomi indimenticabili della disco music anni ’80: Alberto Camerini, l’arlecchino dance italiano (venerdì 22 giugno), Johnson Righeira, coautore del celeberrimo tormentone “L’estate sta finendo”(venerdì 10 agosto) e infine Leroy Gomez Santa Esmeralda – che ha fatto ballare generazioni con un successo immortale come “Don’t let me be misanderstood”(venerdì 17 agosto).