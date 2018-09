Artisti di strada, giocolieri, acrobati e artigiani a Buskers Faenza

Ritorna il Buskers Faenza "La fucina dei sogni": sabato 8 e domenica 9 settembre il centro città verrà animato da artisti di strada, giocolieri, acrobati aerei, musicisti, fachiri, trampolieri e tante novità.

In Piazza del Popolo sarà presente la C.R.I. di Faenza con tutte le sue realtà e le sue attività.

Ricordandoci sempre che essere buskers l­ocali non significa essere artisti inesp­erti, Buskers Faenza è un luogo dove pos­siamo emozionarci insieme a giovani arti­sti, dandogli la possibilità di crescere­ ed avvicinarsi sempre di più ai loro gr­andi maestri.

Organizzato dalla Croce Rossa Italiana C­omitato Locale di Faenza, il festival ha­ un unico obiettivo: raccogliere risorse­ per riuscire a realizzare sul territorio di Faenza un parco giochi inclusivo, dove bambini con disabilita potranno giocare con i propri coetanei senza barriere architettoniche.

All’interno di Buskers Faenza saranno presenti espositori di artigianato locale, Radio RCB con la diretta durante l'evento.

Orari:

Sabato 8 settembre apertura festival 18:30 fino alle 24.30

Domenica 9 settembre apertura 16.30 chiusura 22.30

Sono tante le modifiche alla viabilità programmate in città nel week end in concomitanza con la quarta edizione di "Buskers Faenza". Dalle ore 14.00 di sabato 8 settembre fino alle ore 24.00 di domenica 9 settembre, saranno infatti vietate la circolazione e la sosta in tutte le seguenti strade: piazza del Popolo, piazza della Libertà, via Severoli (da via Nazario Sauro a piazza della Legna), corso Matteotti (da piazza del Popolo fino a via Nazario Sauro), via Torricelli (da piazza del Popolo a via Marescalchi), piazza Martiri della Libertà (da via Marescalchi a Palazzo Podestà), corso Saffi (da piazza del Popolo a via Marescalchi), corso Mazzini (da piazza del Popolo fino all'incrocio con via Cavour-corso Baccarini), vicolo Pasolini, via Bertolazzi, via Zanelli (il tratto da via Ughi a corso Mazzini), via Pistocchi e piazza Nenni.

Inoltre, doppio senso di circolazione per i soli residenti in via Barbavara, via Zanelli (da via S.Maria dell'Angelo a via Ughi), via Ughi, via Santo Stefano, via Fanino Fanini (da corso Mazzini a via XX Settembre), via San Filippo Neri e via Borsieri.