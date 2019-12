Aspettando il Natale: mercatini, artisti di strada e letterine

I commercianti di Riolo Terme in collaborazione con la Proloco e con il patrocinio del Comune organizzano " Aspettando il Natale..." evento pomeridiano dedicato a bambini e famiglie che si svolgerà in Corso Matteotti nei Sabati 14 e 21 Dicembre 2019.

Sabato 14 dalle 15:00 apertura mercatino dell'artigianato e dei prodotti locali, alle 16:00 l'arrivo di Babbo Natale darà il via ad animazioni con artisti di strada con musica itinerante e teatro dei burattini. Merenda a cura dell' A.N.A.

Proseguirà poi la raccolta delle letterine di Natale.

Sabato 21 dalle 15:00 apertura nel Corso del mercatino dell'artigianato e musica itinerante con "I racconti di Natale" letture ad alta voce a cura della Biblioteca di Riolo Terme.

Si svolge poi la Corsa dei Babbi Natale in carriola (evento ad iscrizione gratuita con premi in buoni pasto nei ristoranti di Riolo Terme) Babbo Natale sarà presente per la raccolta delle letterine.

Pesca di beneficenza.

Durante tutto il periodo Natalizio esposizione di opere di artisti locali dislocate nelle vetrine dei negozi.

Per Info ed iscrizioni 3495715373 tab.del.corso@gmail.com